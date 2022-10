Excursies ransuilen in het Groninger landschap

REGIO – Het winterseizoen komt er weer aan. Hét moment om een ransuil tegen te komen! Om die reden organiseren we een aantal excursies, met twee verschillende onderwerpen.

Excursies roesten tellen

Na twee mindere jaren hopen we dat de ransuil weer in aantal aantrekt. Het tellen van ransuilen in een roest is belangrijk om een totaalbeeld van de stand van deze soort in de provincie Groningen te krijgen. Tijdens deze excursie gaan we een roest tellen. Je leert wat de beste manier is om te tellen, maar ook hoe je je het beste kunt gedragen. Om de uilen zo min mogelijk te verstoren kunnen er maximaal 8 deelnemers mee.

Om de locatie van de roest niet openbaar te maken, volgt de exacte startlocatie bij bevestiging van je aanmelding.

Uithuizen – dinsdag 25 oktober – 17:30-19:00 Meld je hier aan

Aduard – zaterdag 5 november – 16:00-17:30 Meld je hier aan

Groningen (Beijum) – zaterdag 12 november – 16:00-17:30 Meld je hier aan

Aanmelden kan via de website.

Excursies ransuilen in het landschap

Wil je meer weten over de ransuil, en hoe deze prachtige uil zijn omgeving gebruikt? Ga mee met deze excursie! Samen wandelen we door het landschap op zoek naar elementen die belangrijk zijn voor ransuilen. Het jaaggebied, geschikte plekken voor nesten en geschikte plekken voor roesten zijn onderwerpen die we aan bod laten komen. Wie weet komen we tegen de schemer nog een ransuil tegen.

De startlocatie zal in de aanmeldingsbevestiging meegestuurd worden.

Nieuwolda – vrijdag 11 november – 14:30-16:30 Meld je hier aan

Bellingwolde – zaterdag 12 november – 14:30-16:30 Meld je hier aan

Aanmelden kan via de website.

Waarnemingen doorgeven

Het seizoen om roesten te tellen gaat ook van start. Voor de beste waarnemingen van een roest kan je het protocol van de Werkgroep Ransuilen in Groningen volgen. Losse waarnemingen zijn ook welkom.

De roesten zijn via dit formulier door te geven.

Heb je afgelopen broedseizoen een broedgeval waargenomen en nog niet doorgegeven? Dan kan dat via dit formulier.

