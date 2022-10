Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 18 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST MIST | VANAF DONDERDAG WEER BUIEN

Het wordt een ochtend met mist en nevel en er kan zelfs nog wat motregen vallen. Pas laat in de ochtend zal de mist zijn opgelost en dan resteert er een vrij zonnige middag met vooral wat stapelwolken. Er staat een zwakke wind die draait van zuidwest naar noordwest en de temperatuur stijgt tot 15 á 16 graden.

Vanavond en vannacht wordt het vrijwel windstil en vanavond zal er al op veel plaatsen mist ontstaan. Dat wordt vannacht en morgenochtend meer en op veel plaatsen is er dan dichte mist. Na die mistbanken wordt het morgen vrij zonnig en bij een zwakke wind komt de temperatuur ’s middags tot een graad of 14.

Donderdag is er van mist geen sprake meer want dan is er een zuidenwind met meer bewolking en kans op regen. Vrijdag is ook wisselvallig met enkele buien, zaterdag is het meest droog met wat zon maar daarna is er opnieuw kans op enkele buien. Dus de komende tijd is het toch relatief zacht, met vandaag en morgen soms mistig weer, maar ook zonnige perioden.