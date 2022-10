DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Op 10 oktober is tussen 09.00 en 10.00 uur in een supermarkt aan de Kirchhofstraße in Weener een 85 jarige vrouw bestolen. Ze ontdekte dat haar boodschappentas weg was toen zij bij de kassa haar inkopen wou betalen. Een zoektocht in de winkel leverde niets op. Later vond een verkoopster de tas in een schap terug. De portemonnee zat er nog in, maar het geld, een bedrag van vier cijfers, ontbrak.

Haren

Vrijdag is tussen 8.30 en 8.40 uur op de parkeerplaats bij een supermarkt aan de Papenwiese in Haren door een onbekende automobilist een zwarte Daimler aangereden. De auto heeft aan de bestuurderszijde schade. Dit wordt op 500 euro geschat.