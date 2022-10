Gemeenteraad OIdambt wil in gesprek met inwoners

OLDAMBT – De gemeenteraad van Oldambt wil graag met inwoners in gesprek tijdens de derde editie van ‘Ontmoet de gemeenteraad’. Dit vindt plaats op dinsdag 1 november om 20.00 uur in de Campus in Winschoten. Dit is hét moment om uw verhalen te delen, zorgen te uiten en misschien wel samen met de gemeenteraad tot goede ideeën te komen.

Programma

Op het programma staan twee presentaties: de eerste over de beweegtuin in het Stadspark en de tweede over onderwijs op de Campus in Winschoten. Na de pauze krijgt u de gelegenheid om op de spreekwoordelijke zeepkist te gaan staan en alle aanwezige raadsleden toe te spreken met verhalen en ideeën over uw woon- en leefomgeving. Na ‘De Zeepkist’ kunt u in ongedwongen sfeer informeel met de raadsleden in gesprek.

Aanmelden

Iedereen is deze avond welkom. Wilt u de raadsleden toespreken via ‘De Zeepkist’? Dan is aanmelden noodzakelijk. Dit kan door een email te sturen naar griffie@gemeente-oldambt.nl.

