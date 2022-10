Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 19 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL BEWOLKING | NA VANDAAG EEN BUI

Er is vooral vanochtend vrij veel bewolking met maar af en toe een beetje zon, vanmiddag is dat wat beter met bredere opklaringen. Maar het is dus niet overdreven zonnig en ook niet al te warm met een maximumtemperatuur rond 14 graden. Er is vandaag een zwakke tot matige wind uit noordoost tot oost.

Ook vannacht is er nog een oostenwind en het is wisselend bewolkt met opklaringen en minimum rond 6 graden. Morgenochtend raakt het geheel bewolkt en morgenmiddag valt er soms wat regen. Meer kans op wat regen is er morgenavond want dan komen er uit het zuiden enkele flinke buien op ons af. De temperatuur is morgenmiddag 14 á 15 graden.

Daar komt vrijdag een paar graden bij want dan draait de wind naar zuid tot zuidwest. Het is dan licht wisselvallig met wat zon en soms een bui. Zaterdag is het overwegend droog met mooie zonnige perioden, daarna neemt de kans op buien weer toe. Vrijdag wordt het ca. 18 graden, in het weekend lopen de maxima uiteen van 16 tot 19 graden.