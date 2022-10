WINSCHOTEN – Op zondag 23 oktober is onder leiding van Maroesja Veken en in samenwerking met de Protestantse Gemeente Winschoten er een workshop labyrint lopen in de Marktpleinkerk in Winschoten.

Deelnemers kunnen door het lopen van het labyrint dieper afdalen in zichzelf, de stilte vinden en zich weer verbonden voelen met de Bron.

Het labyrint, niet te verwarren met een doolhof, is een spiraalachtige vorm die naar binnen voert naar het middelpunt. De vorm is al duizenden jaren oud. Hij is in veel oude culturen aangetroffen op diverse continenten en werd veelal gebruikt bij belangrijke momenten in het jaar of in iemands leven of ontwikkeling. In de Middeleeuwen lag het in veel kerken en kathedralen in West-Europa. Het gaan van een labyrint kan heel intens beleefd worden. Het kan ervaren worden als ons eigen levenspad, als sterven en opnieuw geboren worden of als het vinden van de eigen kern en de verbinding met het Hogere.

We lopen dit labyrint als een ritueel: na de introductie over de vorm gaan we de stilte in middels een geleide meditatie en we lopen het in stilte. Daarna is er de mogelijkheid tot delen en eten we een eenvoudige broodmaaltijd. Dit ritueel vindt plaats van 15.30 uur tot 18.00 uur in de Marktpleinkerk, Marktplein 1 te Winschoten.

Opgave via maroesjaveken@gmail.com

Ingezonden