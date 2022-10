Miljoenen extra voor Groningse monumenten

GRONINGEN – Voor het onderhoud en restauratie van monumenten in het aardbevingsgebied in Groningen is volgend jaar € 9,5 miljoen beschikbaar. De populaire subsidieregelingen worden tot 2026 verlengd. Dat maken staatssecretarissen Vijlbrief (Mijnbouw) en Uslu (Cultuur en media) vandaag in het Groningse aardbevingsgebied bekend.

Kleinere kans op schade

Goed onderhouden monumenten zijn beter bestand tegen de aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning. De kans op schade wordt kleiner en schade is beter te herstellen. Versterkingsmaatregelen voor monumenten zijn altijd complex. Maar wanneer deze monumenten zich in een goede staat van onderhoud bevinden of deskundig zijn gerestaureerd, kan de versterking eenvoudiger worden. Want door achterstallig onderhoud kan een mogelijke versterking vertraging oplopen.

Veilig wonen

Staatssecretaris Vijlbrief: “Alle Groningers moeten in een veilig huis kunnen wonen. Ook als je in een monument woont. Monumenten worden net zo goed getroffen door aardbevingen, maar als we ze goed onderhouden dan is de schade kleiner en eventuele versterking eenvoudiger.”

Behoud en onderhoud

Staatssecretaris Uslu: “Kerken, boerderijen, borgen, maar ook woonhuizen: Groningen herbergt veel prachtig erfgoed dat te lijden heeft onder de aardbevingen. Tijdens mijn bezoek vandaag heb ik gezien wat dat doet met de bewoners en beheerders. Met het beschikbare geld willen wij ze ook extra steunen met behoud en onderhoud.”

€ 9,5 miljoen

Het geld is voor de subsidieregelingen Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG) en de regeling Groot Onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG). Dit zijn zeer populaire regelingen waardoor de subsidiepot ieder jaar op gaat. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijft ook voor de komende 3 jaren € 3,5 miljoen per jaar beschikbaar stellen, de provincie Groningen trekt voor diezelfde periode € 2,5 miljoen per jaar uit, en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat legt daar via de Nationaal Coördinator Groningen € 3,5 miljoen bij voor 2023.

Bron: Rijksoverheid