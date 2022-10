Niemeyer pand wordt chocoladefabriek

GRONINGEN – Na tweehonderd jaar tabaksproductie in Groningen sluit Tabaksfabriek Niemeyer de

deuren. Opent niemand minder dan de chocolademaker Willy Wonka zijn deuren in het historische pand?



Een plek voor creativiteit

Vorig jaar werd bekend dat de tabaksfabriek ging sluiten. Na tweehonderd jaar tabak te hebben geproduceerd heeft de tabaksfabriek in Groningen vorige week dan ook echt demachines voorgoed uitgezet. In aanloop naar de sluiting rees al vaker de vraag wat er nu moet gebeuren met het imposante pand. Een creatieve plek is meerdere malen genoemd, iets dat ook ter ore is gekomen aan een wel heel bijzonder persoon dat in december 2022 een langdurig bezoek brengt aan de stad Groningen.



Chocoladefabriek in Groningen

Van 21 t/m 30 december 2022 staat de musical Charlie and the Chocolate Factory maar liefst twee weken in MartiniPlaza Theater. Ter ere van dit bezoek opent Willy Wonka graag zijn mysterieuze chocoladefabriek tijdelijk in Groningen.



Charlie and the Chocolate Factory

Roald Dahls populairste boek komt tot leven in een spectaculaire musical vol prachtige nummers, een oogstrelend decor en geestig herkenbare personages. Charlie and the Chocolate Factory vertelt het alom bekende verhaal over Charlie die een van de gouden tickets bemachtigt waarmee hij toegang krijgt tot de mysterieuze chocoladefabriek van Willy Wonka. Deze geheimzinnige chocolademaker maakt van de felbegeerde rondleiding een ware beproeving om te bepalen wie zijn opvolger wordt. Een verhaal over de kracht van verbeelding, over dromen en vooral: over dat er altijd een kans op geluk is, hoe klein die ook

lijkt te zijn.

