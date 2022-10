VPRO’s Brommer op zee in Bibliotheek Hoogezand

HOOGEZAND – De boekenclub van het tv-programma Brommer op zee leest in oktober ‘Kinderen van het Ruige Land’ van Auke Hulst. Een autobiografisch boek over vier kinderen die opgroeien op het platteland van Groningen. Het boek is de hele maand gratis te lezen in de Brommer op zee-app. Op woensdag 26 oktober is er een afsluitende meet-up met de schrijver in Bibliotheek Hoogezand, waar alle lezers welkom zijn.

De boekenclub van Brommer op zee leest elke maand een boek onder begeleiding van de schrijver zelf. In de bijbehorende app is het eBook te lezen samen met notities van de schrijver over het schrijfproces, anekdotes over personages en vragen voor lezers. De app is gratis te downloaden op je smartphone of tablet. Aan het eind van de maand komen schrijver en lezers samen tijdens de meet-up, waarin lezers de schrijver kunnen ontmoeten en uitgebreid vragen kunnen stellen.

In de maand oktober staat ‘Kinderen van het Ruige Land’ van Auke Hulst centraal. Het boek is sinds 1 oktober beschikbaar in de app, met Hulst’s notities. Op woensdag 26 oktober om 19.30 uur is de meet-up met de schrijver in Bibliotheek Hoogezand in het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand. Tijdens deze avond kunnen lezers vragen stellen aan de auteur, is er een boekenruil, een signeersessie en meer! De meet-up is zowel op locatie als online gratis bij te wonen. Extra bijzonder: de locatie is vlakbij de plek waar de auteur is opgegroeid. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te lezen.

