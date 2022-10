De beweegcoach komt in de Westerwoldse bibliotheken

WESTERWOLDE – Hoe word je op een fijne manier ouder? Hoe blijf je fit en vitaal? En hoe zorg je ervoor dat je in elke levensfase contact houdt met je medemens? Oud worden jong blijven is het thema van Nederland Leest 2022 een campagne vanuit de bibliotheek. We worden met z’n allen gemiddeld steeds ouder, maar we blijven ook steeds fitter. De beweegcoach van Westerwolde helpt u verder met vragen over sociale -en beweegactiviteiten in uw gemeente.

Van 7 t/m 25 november vindt u de beweegcoach van Westerwolde in alle bibliotheken van Westerwolde. De beweegcoach kan u helpen met vragen over beweeg -en sociale activiteiten. Vragen als welke sport past het beste bij mij of waar kan ik terecht als ik graag andere mensen uit de omgeving wil ontmoeten? En bent u benieuwd hoe uw gezondheid ervoor staat? De beweegcoach kan een gezondheidstestje uitvoeren.

De beweegcoaches zijn te vinden in de bibliotheek van:

Ter Apel op maandag 7, 14 en 21 november van 11.00 – 13.30

Bellingwolde op dinsdag 8, 15 en 22 november van 14.00 – 17.00

Vlagtwedde op woensdag 9, 16 en 23 november van 13.30 – 17.00

Blijham op donderdag 10, 17 en 24 november van 14.00 – 17.00

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron Wever (Ter Apel en Vlagtwedde)

r.wever@hvdsg.nl 06-26975385 of Frederique Kraster (Blijham en Bellingwolde)

f.kraster@hvdsg.nl 06-51277996.

Kom langs in de bibliotheek. Samen met de beweegcoach kunt u ontdekken welke activiteit bij u past.

