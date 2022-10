Fracties SP Raad en Staten Groningen stellen vragen over rol ov-bureau

GRONINGEN – SP-Fracties Gemeente en Provincie Groningen stellen vragen aan hun colleges over de schofferende reactie van het ov-bureau Groningen-Drenthe op de stakende buschauffeurs.

De buschauffeurs staken voor een hoger loon en voor lagere werkdruk. Buschauffeurs geven al tijden aan dat de werkdruk enorm toeneemt door o.a. onhaalbare dienstregelingen, uitval van diensten door te kort aan personeel. Daarnaast is er amper ruimte voor een vrije dag en stijgt het loon onvoldoende, helemaal gezien huidige inflatie. De buschauffeurs willen deze zorgen delen met de directie van het ov-bureau. Maar deze weigerde het gesprek aan te gaan en besloot zelfs dat de stakers niet welkom waren op hun terrein.

Volgens het ov-bureau gaat het hier om een conflict tussen werknemers en de werkgever Qbuzz. De SP-fracties in de gemeente en de provinciale staten stellen echter dat het ov-bureau juist wel moet helpen bij het oplossen van de problemen. SP-gemeenteraadslid Hans de Waard: “Het ov-bureau heeft als doel om het Openbaar Vervoer in stand te houden, het te verbeteren en om het toekomstbestendig te maken. Het welzijn van de chauffeurs is daar zeker een onderdeel van. Daarom mag het ov-bureau de buschauffeurs niet in de kou laten staan. Het ov-bureau geeft aan dat dit een conflict is tussen werkgever en werknemer en dat het daar geen rol in heeft. Strikt genomen is dit misschien het geval, maar wat de SP betreft is dit een te beperkte lezing van de missie van het ov-bureau”

Het ov-bureau is een samenwerking van de provincie Groningen, Drenthe en de gemeente Groningen en is opgericht om het openbaar vervoer aan te kunnen besteden. De gedeputeerden in de provincies en de wethouder in de gemeente Groningen die verantwoordelijk zijn voor het Openbaar Vervoer zitten in het dagelijks bestuur van het ov-bureau. Het ov-bureau ‘regisseert’ het Openbaar Vervoer in de twee noordelijke provincies en controleert of de maatschappelijke doelen die het ov heeft gehaald worden. Reden genoeg om nu in te grijpen volgens de SP. Provinciale statenlid Agnes Bakker: “De buschauffeurs die ik heb gesproken maken heel duidelijk dat het zo niet verder kan. Ze kunnen geen vrije dagen meer aanvragen, zitten regelmatig in de stress om de veel te krappe dienstregeling te halen. Het gebeurt regelmatig dat dit niet lukt. Ik merk dat buschauffeurs dit voor passagiers heel vervelend vinden. Dit doet de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer niet ten goede. Hier moet wat aan veranderen en we denken dat het ov-bureau daar een grote rol in kan spelen.”

Volgens de SP gaan de oplossingen voor de problemen van het openbaar vervoer verder dan meer geld investeren. De partij stelt dat het er ook aan ligt hoe het openbaar vervoer nu geregeld is. Agnes Bakker: “We zien nu wat er gebeurt als we belangrijke voorzieningen als het openbaar vervoer aan de markt laten. Buschauffeurs en reizigers zijn nu de dupe van de drang om meer winst te maken van de grote bedrijven. Het is dan ook tijd dat we het busvervoer weer in eigen hand gaan nemen. Een collectieve voorziening hoort in publieke handen!”

Ingezonden