Groningse Statenfracties GroenLinks en PvdA vragen provincie naar inzet bij bestrijding van armoede

GRONINGEN – In onze provincie komt energiearmoede veel voor: in negen gemeenten is sprake van forse energiearmoede. Dat wil zeggen dat de energierekening zo hoog is dat het inkomen te laag is om de rekening te betalen. In landelijk opzicht wordt in Bad Nieuweschans de energiearmoede het meest gevoeld. Inmiddels is er door het Rijk een energietoeslag opgezet en ook vanuit gemeenten wordt gewerkt aan compensatie voor mensen die kampen met energiearmoede. GroenLinks en PvdA vinden echter dat de provincie niet aan de zijlijn kan blijven staan als het gaat om het oplossen van energiearmoede. GroenLinks Statenlid Stephanie Bennett: ‘Het kan en mag niet zo zijn dat inwoners hun energierekening niet kunnen betalen of in de knel komen door een hoge energierekening. Ik vind dat de provincie zich in moet zetten om voor deze mensen de lasten te verlichten’.

De fracties hebben daarom aan de provincie gevraagd welke rol zij voor zichzelf ziet bij de aanpak van energiearmoede. Omdat 75% van de energiearmoede voorkomt bij mensen die een woning huren bij een corporatie, willen GroenLinks en de PvdA ook weten of de provincie de corporaties en gemeenten kan helpen bij het verminderen van de energiearmoede, door bijvoorbeeld corporatiewoningen beter te isoleren of te verduurzamen. PvdA Statenlid Richart Joling :’Dat door de hoge energieprijzen de armoede in een rap tempo toeneemt, vind ik een onacceptabele ontwikkeling’.

Niet alleen inwoners, maar ook kleine ondernemers en het verenigingsleven worden getroffen door energiearmoede. Bij bijvoorbeeld sportverenigingen leidt dit tot verhoging van de kosten van het lidmaatschap, waardoor dit soms niet meer betaalbaar is. De fracties willen van de provincie weten of zij een manier ziet om deze zogenaamde ‘indirecte energiearmoede’ aan te pakken of te verminderen.

De schriftelijke vragen volgen na een motie die voor de zomer al door de Staten werd aangenomen. Daarin werd het college gevraagd om te onderzoeken of de provincie een rol kan pakken bij het bestrijden van energiearmoede. In november volgt hierop het antwoord.

Ingezonden