DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

De politie zoekt getuigen van een ongeval die dinsdagmiddag om twee uur op het Leinpfad in Meppen plaatsvond. Daar kwam een 63 jarige fietsster ten val toen zij tijdens het inhalen door een onbekende fietser aangeraakt werd. Zij raakte lichtgewond. De fietser is doorgereden.

Rhede

Bij een ongeval op de Kolpingstraße in Rhede zijn vanmiddag twee personen gewond geraakt. Om kwart voor een belandde de Renault van een 39 jarige automobilist door onbekende oorzaak in de berm. De man verloor de controle over het voertuig toen hij een stuurcorrectie maakte. De rit eindigde tegen een boom. Hij en een 10 jarige jongen, die bij hem in de auto zat, raakten zwaargewond. Ze werden met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De weg is enige tijd voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.

Rütenbrock

Gisteravond/vannacht is tussen 22.00 en 5.30 uur aan de Rütenbrocker Hauptstraße een ruit van een geparkeerde Ford ingeslagen. Er is niets gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Dörpen

Bij een ongeval op de B70, ter hoogte van Dörpen, is gistermorgen om 5.45 uur een 37 jarige man zwaargewond geraakt. Zijn VW werd door een 47 jarige bestuurder van een BMW over het hoofd gezien toen deze linksaf naar de Zum Hafen wou afslaan. De veroorzaker van het ongeval bleef ongedeerd.

Haren

Tussen maandag 19.30 en dinsdag 13.30 uur is aan de Hermann-Gröninger-Straße in Haren bij een geparkeerde VW ingebroken. Er werd een handtas en een portemonnee gestolen. De schade bedraagt 370 euro.

Papenburg

Zondag is tussen 22.00 en 22.10 uur bij een tuinhuisje aan de Splitting links ingebroken. Daarbij werden twee dure e-bikes van de merken Batavus en KTM gestolen. In de omgeving werden twee andere fietsen aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. (zie foto’s onderaan dit artikel) De politie verzoekt de eigenaars van deze fietsen contact op te nemen met het politiebureau in Papenburg.

Woensdagavond is de brandweer om 22.30 uur uitgerukt voor een brand aan de Schonerstraße in Papenburg. Daar was door onbekende oorzaak brand in een kinderkamer op de bovenverdieping van een twee onder één kap woning uitgebroken. Het vuur breidde zich snel uit. Een 39 jarige bewoner liep rookvergiftiging op. De overige vijf bewoners bleven ongedeerd. Het vuur werd door de brandweer van Papenburg Oben- en Untenende en Aschendorf bestreden. De woning is momenteel onbewoonbaar. De schade wordt op 100.000 euro geschat.