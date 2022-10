Vanavond Muziek uit het leven van…

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 20 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER WAT REGEN | ZEER ZACHTE PERIODE

Het is vanochtend nog droog met een paar zonnige perioden, maar de bewolking neemt toe en in de loop van de middag gaat het vanuit het zuiden een tijdje regenen. Dat zal in de tweede helft van de middag zijn en vanavond wordt het weer droog, maar vannacht komt er een nieuwe fase met enkele buien. Er staat een matige wind, die draait van het zuidoosten naar het zuiden. De maximumtemperatuur is voor vandaag is ongeveer 15 graden.

Vannacht is het 11 á 12 graden en morgen is het ook weer een paar graden zachter dan vandaag: het maximum is morgenmiddag 17 á 18 graden. Het is licht wisselvallig met meestal veel bewolking en verspreid een paar buien, maar écht regenachtig is het niet.

Zaterdag blijven buien in principe achterwege, alleen in de ochtend zou het eventjes kunnen regenen. Maar er zijn vooral weer meer opklaringen dan morgen en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 16 graden. Daarna is er op de zondag en de maandag een zuidenwind en daarmee zal het zéér zacht worden. Zondag is er wellicht een middagtemperatuur van 20 graden, en 20 graden is extreem zacht voor de laatste periode van oktober. Het gaat trouwens wel gepaard met veel wolkenvelden en een paar buien.