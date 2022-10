Drie activiteiten in het Veenkoloniaal Museum te Veendam 

VEENDAM – In het Veenkoloniaal Museum te Veendam worden de komende tijd drie activiteiten georganiseerd.

Woensdagavond 26 oktober, aanvang 19.30, lezing over Kunstkring de Ploeg in het Veenkoloniaal Museum te Veendam

Kunstkring ‘De Ploeg’ staat al lange tijd volop in de belangstelling en dan vooral de Ploegleden van het eerste uur. Han Steenbrugge, directeur van Museum Belvédère te Heerenveen, zal op deze avond ingaan op diverse aspecten van De Ploeg. Tijdens de pauze kunt u ook onze tentoonstelling ‘Met het zout van de zee’ bewonderen. Deze tentoonstelling bestaat deels uit werk van Ploegschilders.

Dinsdagavond 1 november, Cultuur uit de regio doet mee aan landelijke campagne ‘Nalaten aan cultuur’. Aanvang 19.30, ontvangst met koffie en koek met bezoek aan depots, en muziek van het VKSO

Het Veenkoloniaal Museum, Theater & Filmhuis vanBeresteyn en de Muziek- Dans & Theaterschool te Veendam, doen in samenwerking met het Veenkoloniaal Symfonie Orkest en Museum Kapiteinshuis Pekela mee aan de ‘Week van Nalaten aan Cultuur’. Deze week is landelijk opgezet door diverse culturele organisaties, met als doel belangstellenden er op te wijzen dat men ook kan nalaten aan culturele instellingen in de regio. Velen denken bij het opstellen van een testament vaak alleen aan grote landelijke organisaties, maar weten niet dat men ook rechtstreeks aan en culturele instellingen in de regio kan nalaten en oormerken voor een bepaalde bestemming, bijvoorbeeld het organiseren van een theatervoorstelling met regionale acteurs, bestemmen voor het restaureren van schilderijen, het organiseren van wisseltentoonstellingen of het ontwikkelen van educatieve programma’s. Heel veel stichtingen bezitten bovendien een ANBI status die ook nog eens het doneren bij leven aantrekkelijk maakt. De nalatenschappen versterken zo juist de culturele organisaties in de regio.

Op dinsdagavond 1 november bieden de participanten van vanBeresteyn in samenwerking met Museum Kapiteinshuis Pekela en het Veenkoloniaal Symfonieorkest een informatief programma waarbij men kennis maakt met genoemde organisaties en de doelen die ze na streven. U maakt onder ander kennis met het depot van het museum.

Twee leden van het Veenkoloniaal Symfonie orkest, te weten Otto Lambermont, viool en Michelle van der Braak brengen muziek van J.S. Bach, duo in G en Castillo Interior van P. Vask ten gehore en maakt kennis met diverse aspecten van de Muziek-Dans en Theaterschool en de Jonckheren en Jonckvrouwen van theater vanBeresteyn.

Inloop is om 19.30, en ontvangst met koffie en koek in vanBeresteyn en de entree is gratis. Aanmelden kan via info@veenkoloniaalmuseum.nl, of telefonisch 0598-364224 of bij de balie van het museum.



Vrijdagavond 11 november, opening van de expositie ‘Holland Mania, inloop vanaf 19.30 uur aanmelden via info@veenkoloniaalmuseum.nl of telefonisch via 0598-264224



Het Veenkoloniaal Museum werkt sinds 2006 nauw samen met musea in de stad Riga. Wat ons bij het eerste bezoek opviel was de voorliefde voor Hollandse motieven in historische keukens. De oudere generatie kent allemaal nog wel het bekende keukenrekje, waar achter een geborduurd kleedje de vaat- en hand­doeken hingen. In de periode van 1898 tot aan de jaren twintig was keukentextiel met Nederlandse motieven ook enorm populair in de keukens van de appartementen van de bruisende stad Riga. In de hal van het appartementengebouw waar nu het Riga Art Nouveau Centre is ondergebracht, zien we zelfs muurschilderingen met Hollandse motieven. Zeilschepen, koeien en natuurlijk molens sieren de entree. Waarom waren deze motieven rond 1900 zo populair? Ontdek het in deze tentoonstelling vol met kunst & kitsch, handdoekrekjes, tulpen en Volendam. De opening zal worden verricht door Agrita Tipane, directeur van het Riga Art Nouveau Centre.

Ingezonden door Hendrik Andries Hachmer

Foto van het schilderij: Collectie Museum aan de A.