K6 sluit actieperiode af met Benefietconcert in ’t Ganzenust’

VRIESCHELOO – Stichting K6 Tegen Kanker heeft een druk najaar. K6 sluit haar actieperiode af met twee evenementen. Een ATB tocht op 5 november en een Benefietconcert op 2 december. Bij dat concert zal het eindbedrag van de actie voor stichting ALS op de Weg bekend worden gemaakt.

Vriescheloo is daarbij het centrum van de acties. Bij de ATB tocht is daar dan een ravitailleringspost en in t Ganzenust is the place to be op 2 december. Beide acties lopen goed. De voorinschrijvingen voor de ATB tocht zijn in volle gang en is zelfs internationaal met deelname van wielerclubs uit Werlte (D) en Papenburg (D). De ATB tocht start (09.00 uur) en finisht bij De Meet in Bellingwolde. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij K6 en ontvangen dan een bevestigingsmail met betaalgegevens en alle info.

Benefietconcert met Twij Körten Twij Langen (2K2L)

Vanochtend vond er vervolgoverleg plaats tussen de beheerders van t Ganzenust Johan Twikkeler en Karin Hofman met Bart Kruizinga, voorzitter van K6. Bart: ”We zijn blij dat Johan en Karin medewerking verlenen aan ons concert. En dat vlakbij de woning van Theo en Ina Kaput. De aanleiding van onze actie is natuurlijk verdrietig met Theo die de ziekte ALS kreeg en inmiddels is overleden. Maar we zijn blij om met de familie iets terug te kunnen doen voor het goede doel. Het geld dat we ophalen gaan we o.a. aan een duofiets besteden, waar de stichting ALS op de Weg weer mensen mee kan helpen. En Ina gaat het eindbedrag samen met Jaap Kuin, lid van ons comité van aanbeveling, die avond bekendmaken.

Johan Twikkeler: ” Karin en ik werken heel graag mee aan dit initiatief. We vinden het geweldig wat de mensen van K6 allemaal voor goede doelen doen. We hebben plek voor 95 toeschouwers en Bart vertelde dat bijna de helft al is gereserveerd. De zaal moet natuurlijk vol dus ik doe dan ook een oproep aan de mensen uit Vriescheloo om te komen. Ik ken de mannen van 2K2L (Bart & Evert Kruizinga, Eltje Doddema en Harm Tabak) nog van hun optredens in t Grunnegs maar ben ook erg benieuwd naar hun vertolking van countrymuziek.”

Opgave voor de ATB tocht op zaterdag 5 november a.s. en reserveren kaarten van het Benefietconcert op vrijdag 2 december a.s. via k6tegenkanker@gmail.com of 06 – 11242722

Ingezonden