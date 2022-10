Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 21 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTER | SOMS EEN BUI

Het blijft tot en met het weekend een afwisseling van perioden met zon en perioden met veel bewolking en een paar buien. Het wordt daarbij vooral ook zachter: gisteren werd het maar 13 graden en vandaag en in het weekend is het ’s middags ongeveer 17 graden.

Vanochtend is het zo’n fase met vrij veel opklaringen en het is weer droog, maar door de buien van vannacht kan er wel wat mist voorkomen. Vanmiddag en vanavond is er dan weer meer bewolking en verspreid kan er wat regen gaan vallen, maar zware buien hoef je vandaag niet te verwachten. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid, vanmiddag draait de wind bij naar zuid tot zuidwest.

Morgen is er ook de meeste kans op een bui in de middag, maar de meeste tijd is het droog en het wordt 16 graden bij een matige zuidenwind. Zondag is er een zuidenwind en dan is 18 graden mogelijk. Maar dan is de kans op wat regen weer wat groter dan morgen.

Na het weekend blijft het zacht met steeds een zuid-zuidwestenwind. Heel zonnig zal het daardoor niet zijn, en ook op lange termijn komt er soms een bui voorbij.