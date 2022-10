Manuel Claasen verzorgt lezing in de Bibliotheek van Ter Apel

TER APEL – Op donderdag 17 november om 14.30 houdt Manuel Claasen een vertellende lezing in de Bibliotheek van Ter Apel. Manuel weet veel te vertellen over het boeiende en leuke onderwerp: “dierenverhalen van vroeger en nu”. Meestal maken we een onderscheid tussen verhalen waarin dieren voorkomen en verhalen waarin dieren een hoofdrol spelen. De laatste noemen we dierenverhalen.

Door alle eeuwen heen hebben mens en dier met elkaar te maken gehad; als vijand, metgezel, “werknemer” of als huisgenoot. De dieren hebben ook steeds een rol gespeeld in mondelinge en schriftelijke verhalen. Soms hebben ze een natuurlijke, dierlijke rol, soms handelen (en spreken) ze bijna als mensen. In alle belangrijke geschriften komen we dieren tegen: in het Oude en Nieuwe testament, in Griekse en Romeinse mythen en sagen, in middeleeuwse en latere gedichten en verhalen, in sprookjes en fabels, tot in de literatuur van onze tijd.

Manuel Claasen staat stil bij een aantal van deze dierenverhalen en het belooft een interessante middag te worden. Aanmelding via www.biblionetgroningen.nl/agenda en ga naar de agenda van Ter Apel of via de kaartverkoop in de bibliotheek van Ter Apel.

Ingezonden