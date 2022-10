Nieuwe stadsdichter Oldambt op 29 oktober bekendgemaakt

OLDAMBT – Dat poëzie leeft in Oldambt blijkt wel uit het feit dat de gemeente sinds 2014 een ‘eigen’ stadsdichter heeft. Afgelopen twee jaar was het Richard Nobbe die op creatieve, passende en pakkende wijze bijzondere activiteiten en gebeurtenissen in onze gemeente verwoordde in gedichten. Zijn voorgangers waren Bianca Holst (2018-2020), Anke de Klerk-Kraster (2016-2018) en wijlen Rob Rosendahl (2014-2016). Zaterdag 29 november wordt aan het einde van de dichtersmiddag ‘Poëzie en Beeld’ in het Theatercafé van De Klinker de vierde stadsdichter van Oldambt bekend gemaakt.

Taken van de stadsdichter

De gemeente Oldambt hecht veel waarde aan kunst en cultuur, wat heeft geleid tot het benoemen van een eerste stadsdichter in 2014. De taak van deze stadsdichter is om in een periode van twee jaar gedichten te schrijven over Oldambt en gebeurtenissen die er plaatsvinden, ze voor te dragen tijdens bijzondere gelegenheden en ze te publiceren voor inwoners. Daarnaast dient hij of zij bij te dragen aan de aandacht voor poëzie onder de bevolking. Binnenkort leest u dan ook weer nieuwe gedichten in de dichterssteeg tussen Mecca Zoetwaren en Outfit Mode in de Langestraat in Winschoten. Houd daarnaast de facebookpagina van de gemeente Oldambt in de gaten, want hier zal regelmatig een gedicht geplaatst worden om te lezen.

Dichtersmiddag ‘Poëzie en beeld’

Op zaterdag 29 oktober van 13.30 tot 15.30 uur komen de dichters Annet Zaagsma, Victoria Isabel Rojas, Refia Doevendans, Louis Hagen, Sjoerd Visser, Bianca Holst, Brenda Venema, Ides Vlieg, Jelou Dichter en Micaela Deden voordragen in het ‘Theatercafé’ in De Klinker. Ook leveren zij op poëtische wijze een bijdrage aan de tentoonstelling die op de tweede verdieping van Cultuurhuis De Klinker te zien is en wordt georganiseerd door Galerie Wiek XX. Aan het einde van de middag wordt bekend gemaakt wie zich twee jaar lang stadsdichter van Oldambt mag noemen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

