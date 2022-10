Fotoreportage van een fietstocht van Nieuwe Statenzijl naar Termunten

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 22 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIG WEEKEND | VOORLOPIG ERG ZACHT

Er zijn vandaag vrij vaak wolkenvelden en er zouden gedurende de dag een paar kleine buien kunnen vallen, maar er is ook zon en vanmiddag geeft dat ook meer zonnige perioden. De maximumtemperatuur is ongeveer 16 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, windkracht 2 tot 4.

Vanavond en vannacht wordt het vrij helder en het is dan droog, de wind draait weer terug naar het zuiden. Minimumtemperatuur vannacht rond 9 graden en dat is nog steeds hoog voor deze tijd van het jaar.

Morgenochtend is er soms nog een beetje zon maar de middag en avond zijn bewolkt met perioden met regen. Ondanks dat wordt het zacht met een maximum van 18 graden, maar het wordt in de loop van de dag wél erg vochtig weer.

En maandag houdt dat vochtige weer aan met vrij veel bewolking en in de middag en avond zijn er dan enkele buien. Dinsdag is het beter met meer opklaringen en vrijwel droog weer, daarna is er kans op een bui maar is het vooral ook zacht. Want maandag en dinsdag is het 15 á 16 graden, later in de week moet je meer denken aan 17 tot 19 graden.