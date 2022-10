Werkgroep maakt film over bestorming gemeentehuis Pekela

PEKELA – Een werkgroep van het Museum Kapiteinshuis Pekela is bezig met het maken van een minidocumentaire over een opstand van de Pekelder bevolking op 1 mei 1943 tegen de Duitse bezetter. Aanleiding van die opstand was een landelijke staking omdat oud-militairen zich moesten melden om te gaan werken voor de Duitsers.

Een grote groep Pekelders bestormde op 1 mei het gemeentehuis van Nieuwe Pekela en sleurde NSB-burgemeester Theunis Heeg naar buiten en gooide hem daarna in het Pekelder diep. De film vertelt wat er toen precies gebeurd is en hoe er door de Duitse bezetter op werd gereageerd. In de film komt onder andere de 96-jarige Jan van der Laan aan het woord, die de bestorming van nabij heeft meegemaakt.

Volgend jaar is het precies 80 jaar geleden dat het gemeentehuis werd bestormd. “Met deze film willen wij de nabestaanden van de twaalf door de Duitsers opgepakte mensen de gelegenheid te geven de verhalen van hun ouders en grootouders door te geven, want herdenken is aanleiding tot nadenken. Dat willen we er graag mee bereiken!” aldus voorzitter Feike Oppewal van het Kapiteinshuis.

Ingezonden door Boelo Lutgert