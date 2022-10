Brandweer zoekt naar te water geraakte persoon

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 23 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER BUIEN | MORGEN IETS KOELER

Het wordt een zachte dag vandaag, want de temperatuur stijgt vanmiddag naar 18 á 19 graden. Maar het is overwegend bewolkt en nogal grijs. En in de loop van vanmiddag en vanavond trekken er enkele buien over, met vanavond een kleine kans op onweer. We hebben vandaag een matige zuidoostenwind; vanavond draait de wind naar het zuiden en bij een bui is dan kans op windvlagen.

Vannacht is het droog met een paar opklaringen maar morgen neemt de kans op enkele buien weer toe en met name in de middag is er ook dan kans op windvlagen. De wind is morgen sowieso vrij krachtig met windkracht 5 en de wind draait door naar het zuidwesten: daardoor is het morgenmiddag minder zacht met maxima van 15 tot 17 graden.

Dinsdag is het maar 15 graden en dan valt er soms een beetje regen maar er is dan ook zon, woensdag en donderdag lijken droog te zijn met meer zonnige perioden. En met een zuidenwind is het dan heel zacht met middagtemperaturen van 18 tot 21 graden. Alles boven de 20 graden is extreem zacht voor deze tijd van het jaar. Het record van de laatste 10 dagen van oktober is bij ons 21.3.