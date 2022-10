Kerstvolleybaltoernooi in Musselkanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 24 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP EEN BUI | LATER WEER ERG ZACHT

Het is wisselend bewolkt met vooral vanochtend enkele opklaringen, vanmiddag en vanavond is er ook kans op een paar regenbuien. Maar daar is geen onweer bij, wel is er een matige tot vrij krachtige zuid-zuidwestenwind en het wordt 16 á 17 graden.

Vannacht en morgenochtend is er een matige zuidwestenwind en daarmee is er nog kans op een bui en is er veel bewolking. Morgenmiddag is er een zuidenwind en dan is het overal weer droog met mooie zonnige perioden. Het maximum voor morgen is ongeveer 15 graden.

Na morgen gaat de temperatuur opnieuw omhoog: met de zuidenwind is er in de tweede weekhelft vrij veel zon en tot aan het weekend is het overwegend droog, met maximum rond 18 graden op de woensdag en rond de 20 graden op de vrijdag. Extreem zacht dus voor eind oktober.