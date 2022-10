DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Zondag is tussen 18.15 en 19.15 uur op de parkeerplaats “Alte Post” aan de Schützenstraße een grijze VW Golf aangereden. Over de hoogte van de schade is niets bekend. De veroorzaker is doorgereden.

Bij een ongeval op de Königstraße is gistermiddag om 13.40 uur een 69 jarige fietsster zwaargewond geraakt. De vrouw raakte met het voorwiel van haar e-bike de stoeprand en kwam ten val. Ze werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Zaterdag is tussen 15.10 en 17.00 uur op de eerste verdieping van de MEP parkeergarage aan de Bahnhofstraße een zwarte Audi A6 aangereden. De wagen heeft schade aan de grill. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Papenburg

Gisteravond zijn in Papenburg meerdere afvalbakken in brand gestoken. Om half acht kwam de eerste melding. Aan de Am Stadtpark stonden twee afvalbakken in brand. Om negen uur moest de brandweer uitrukken naar de sporthal aan de Kleiststraße, waar ook een afvalbak in brand stond. De politie is op zoek naar de veroorzakers van de branden.

Börger

Op 14oktober is rond half twee een 67 jarige inwoner van Börger bijna het slachtoffer geworden van oplichting. Hij werd gebeld met de mededeling dat zijn kleindochter een dodelijk ongeval had veroorzaakt en dat ze om te voorkomen dat ze in de gevangenis belandde een bedrag van meerdere duizenden euro’s en twee goudstaven moest betalen. Het geld en het goud zou bij de opa worden opgehaald. De man realiseerde zich dat het telefoontje vals was en bracht familie en kennissen ervan op de hoogte. Om twee uur arriveerde er een 16 jarige jongeman bij de woning van de opa. Toen hij in de gaten kreeg dat hij door meerdere personen werd opgewacht probeerde hij te vluchten. Dit werd door de aanwezigen verhinderd.

Bij de politie van Sögel, Werlte en Dörpen kwamen die dag zo’n vier andere meldingen van pogingen tot oplichting binnen. Of deze meldingen in verband kunnen worden gebracht met de 16 jarige verdachte is nog niet bekend. De jongeman is overgebracht naar een jeugdinstelling.

Ditzum

Onbekende daders hebben maandagavond na zes uur de toiletten en wasbakken op de bovenverdieping van een openbaar toiletgebouw van een zeilvereniging in de haven van Ditzum volgepropt met toiletpapier en daarna de kranen en watertoevoer opengedraaid. Het gevolg was dat het gebouw compleet onder water werd gezet. Een havenarbeider ontdekte de volgende ochtend om vijf uur dat er water uit het gebouw naar buiten vloeide. Het water lekte door het plafond naar beneden. Op de benedenverdieping stond 10 centimeter water. De schade is enorm. De politie van Weener roept getuigen op zich te melden.