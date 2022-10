Sportcomplex De Hardenberg in Finsterwolde te koop

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 25 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FLINKE OPKLARINGEN | NA VANDAAG ZEER ZACHT

Het wordt een vrij mooie dag met vrij veel zonnige perioden en af en toe wat wolkenvelden. Er is nog een redelijke kans dat er een kleine bui of wat lichte regen voorbij komt, maar dat is niet veel en effectief is het de meeste tijd droog. De temperatuur stijgt geleidelijk tot 16 graden. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest: windkracht 3 en vanmiddag soms windkracht 4.

Morgen is er een zwakke tot matige zuidenwind en dan wordt het ’s middags 18 graden, maar tussendoor is er vannacht en morgenochtend veel bewolking en er is dan kans op wat lichte regen of motregen. Morgenmiddag schijnt de zon en dan wordt het dus heel zacht voor de tijd van het jaar. Want het gemiddelde is nu een middagtemperatuur van 13 graden.

Donderdag kan er nog een graadje bij komen en vrijdag en in het weekend zijn maximumtemperaturen rond 20 graden mogelijk. Dat komt door een aanhoudende en gelijkmatige zuidenwind, die warmte vanuit het verre zuiden van Frankrijk naar ons toe voert. Het is dan vrij zonnig maar soms drijven er ook enkele wolkenvelden over.