4,4% meer Groningse verkeersongevallen in 2021

GRONINGEN – Vorig jaar werden in de provincie Groningen ruim 3.200 verkeersongevallen gemeld, een toename van 4,4% ten opzichte van 2020. Vooral in Oldambt, Eemsdelta en stad Groningen was het oppassen geblazen: in deze gemeenten nam het aantal ongelukken in het verkeer namelijk het sterkst toe. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer op basis van meest recente data van Rijkswaterstaat.

Van alle Groningse gemeenten vond de grootste stijging plaats in Oldambt. Hier waren in 2021 zelfs ruim 20% meer ongelukken dan het jaar ervoor. De top 5 gemeenten met de sterkste stijging is als volgt:

Oldambt: 20,5% meer verkeersongevallen Eemsdelta: 14,2% meer verkeersongevallen Groningen: 8% meer verkeersongevallen Stadskanaal: 6,8% meer verkeersongevallen Veendam: 5,2% meer verkeersongevallen

Niet overal in Groningen steeg het aantal ongelukken in het verkeer. Zo vond de sterkste daling juist plaats in Pekela: in deze gemeente waren in vorig jaar 16,1% minder verkeersongevallen dan in 2020. Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? Bekijk dan de onderzoekspagina: https://www.independer.nl/autoverzekering/info/schade/onderzoek/verkeersongevallen-nederland-2022

Groningen stad: meeste ongelukken binnen de bebouwde kom

In de provincie Groningen vonden vorig jaar 3,1 verkeersongevallen per 1.000 inwoners plaats binnen de bebouwde kom. Het gaat dan om alle wegen waar je stapvoets, maximaal 30 of maximaal 50 km/u mag rijden.

In de gemeente Groningen is dit aantal ongevallen veel groter: in de Domstad gaat het zelfs om 4,1 incidenten per 1.000 inwoners. Ook in Stadskanaal (3,4 per 1.000 inwoners) en Veendam (3,2 per 1.000 inwoners) vinden meer ongevallen plaats binnen de bebouwde kom. In Het Hogeland en in Westerkwartier werden naar verhouding de minste incidenten geregistreerd binnen de bebouwde kom (beide 1,7 ongevallen per 1.000 inwoners).

Ingezonden