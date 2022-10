Aan de slag in de Groningse natuur tijdens de Natuurwerkdag

GRONINGEN, WESTERWOLDE – Zin om actief bezig te zijn in de buitenlucht en tegelijkertijd iets goeds te doen voor natuur en landschap bij jou in de buurt? Meld je aan voor de jaarlijkse Natuurwerkdag. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november kun je op zo’n 30 locaties in de provincie Groningen bijdragen aan natuurbehoud- en herstel, zoals wilgen knotten, bollen planten, insectenhotels bouwen, bomen planten en veel andere activiteiten.



Elk jaar doen er ruim 15.000 deelnemers mee aan deze landelijke dag in het groen. Dit jaar valt de Natuurwerkdag in de Nationale Klimaatweek. Een mooie kans om kennis te maken met groen vrijwilligerswerk en je samen met anderen in te zetten voor een stukje natuur bij jou in de buurt.

Klussen in gemeente Westerwolde

In gemeente Westerwolde kun je aan de slag bij het natuurontwikkelingsgebied ’t Kosters Kampke in Sellingen. In 2019 is dit mooie gebied ingericht voor natuurontwikkeling. Hier en daar zijn slenken (laagten) gegraven die in de natte periode water bevatten en zomers min of meer droog staan. Er om heen is de vruchtbare bouwlaag verwijderd. Tijdens de Natuurwerkdag gaan we jonge boompjes verwijderen om het open landschap te behouden.

Bekijk alle klussen bij jou in de buurt op de website www.natuurwerkdag.nl en meld je aan.

Ook scholen helpen mee in de natuur

Op vrijdag 4 november is er extra aandacht voor de natuurwerkers van de toekomst. Speciaal voor leerlingen van basisscholen organiseert de Natuurwerkdag klussen om de jonge generatie te laten ervaren hoe het is om buiten bezig te zijn in de natuur. Deze vrijdagochtend geven gedeputeerde Johan Hamster en directeur van Landschapsbeheer Groningen Peter Hellinga het provinciale startschot van de Natuurwerkdag op basisschool Hiliglo in Holwierde.

Ingezonden