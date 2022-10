Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert in de maand november weer een breed scala aan leuke activiteiten. Hieronder vindt u een paar, kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden.

5 november: Natuurwerkdag in de Lettelberterpetten. Een jaarlijks terugkerend iets, dit jaar gaan we naar de Onlanden, een natuurgebied vlakbij stad Groningen. In dit mooie gebied de Lettelberterpetten is werk aan de winkel: de bomen hebben voor de winter aan hun jaarlijkse snoeibeurt nodig! Aanmelden is noodzakelijk en kan hier https://www.natuurwerkdag.nl/klus/leinwijk-hunzedal/2022-11-05

De Natuurwerkdag wordt georganiseerd in samenwerking met de provinciale Landschapsbeheerorganisaties en de Provinciale Landschappen van LandschappenNL. De Natuurwerkdag wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, met medewerking van Scouting Nederland, A Rocha, IVN Natuureducatie en de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie.

Start om 9.45 uur bij de Hooilanden 12 te Lettelbert en het duurt tot 15.00 uur. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en een (vegetarische) lunch.

6 november: Wintergasten in de Kropswolderbuitenpolder. De Kropswolderbuitenpolder is een prachtig natuurgebied waar het hele jaar door vele vogels aanwezig zijn. In deze tijd van het jaar zijn doortrekkers en wintergasten in het gebied neergestreken. Veel soorten ganzen en eenden, zoals brandganzen, kolganzen, wintertalingen en slobeenden. Ook zullen we roofvogels kunnen aantreffen. Deze tocht kan geheel over verharde paden gaan en is daardoor rolstoelproof.

Start om 12.00 uur vanaf parkeerplaats Strandweg, direct na de rotonde links (bij Meerwijck). De tocht is ongeveer 7 km lang, stevige schoenen en warme kleding is aan te raden. Aanmelden is noodzakelijk.

6 november: Een ommetje door de weilanden rondom Bezoekerscentrum Reitdiep. Een korte wandeling door een eeuwenoud en cultuurhistorisch rijk landschap met vaak schitterende Groningse wolkenpartijen. U loopt door weilanden waar elk seizoen ons een andere kijk geeft op dit deel van het Reitdiep landschap. Een gids van Het Groninger Landschap loopt met u mee.

Start om 14.00 uur vanaf het bezoekerscentrum, de tocht is ongeveer 2,5 km lang, stevige schoenen en warme kleding is aan te raden. Aanmelden is noodzakelijk.

6 november: Koniks als grazers op en rond het Landgoed Ennemaborg. Sinds 1982 loopt er een kudde Konikpaarden in en rond het Midwolderbos. In het Bezoekerscentrum Ennemaborg wordt gestart met een lezing over het wel en wee van deze groep dieren. Om ze in den lijve te aanschouwen wandelen we door het bos op zoek naar de kudde en kunnen we laten zien in welke vorm zij het landschap helpen beheren.

Start om 13.00 bij de Ennemaborg te Midwolda (Koetshuis), de tocht is ongeveer 4 km, stevige schoenen en warme kleding is aan te raden. Aanmelden is noodzakelijk. Deelname is gratis.

6 november: Op stap met een rugzak. Weet jij waar het noorden is? Of welke vogel daar vliegt? Met een rugzak vol spullen en spannende opdrachten kun je zelf op onderzoek uitgaan.

Start om 14.00 uur vanaf Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk te Groningen. Voor kinderen vanaf 6 jaar, deelname is gratis, aamelden is niet noodzakelijk.

9 november: Jaarlijkse Beschermersavond in het Forum van Groningen. Er zijn 250 plaatsen beschikbaar in de Rabozaal van het Groninger Forum. Tijdens deze avond vertellen inspirerende sprekers over de toekomst van ons (boeren)landschap. De presentatie is in handen van Cunera van Selm.

Inloop is om 19.00 uur het programma start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Aanmelden via de website, deelname is gratis.

