Christelijke Muziekvereniging Excelsior Nieuwe Pekela organiseert najaarsconcert

NIEUWE PEKELA – Op vrijdagavond 4 november organiseert Christelijke Muziekvereniging Excelsior uit Nieuwe Pekela haar najaarsconcert. Het was de afgelopen jaren door corona niet mogelijk om het concert te organiseren, des te enthousiaster zijn we dat het nu wel door kan gaan!



Het belooft een muzikale avond te worden, met muziek van The Lord of the Rings en Queen, maar ook werken van J.S. Bach worden ten gehore gebracht. Voor ieder wat wils!



Het concert zal plaatsvinden in de Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela, aan de Kerklaan 1, en begint om 19.30. De muzikale leiding is in handen van Bauke Burghgraef en de presentatie wordt verzorgd door Wietze Pathuis. De entree is gratis. Tijdens de pauze is er een verloting en bij de deur is een collecte om de onkosten van de avond te drukken.



In aanloop naar het concert houdt Excelsior op zaterdag 29 oktober een inloopmiddag in de Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela. Ook hier is iedereen van harte welkom om te komen kijken hoe het er achter de schermen aan toe gaat.



Excelsior is in 1918 opgericht en vierde in 2018 haar honderdjarig jubileum. Excelsior is dit jaar ook nog te zien tijdens de Sinterklaasintocht in Meeden en de Volkskerstzang in Oude Pekela. Daarnaast organiseert Excelsior op 9 december een Kerst Sing-Inn, en spelen de leden als gebruikelijk het Stille Nacht in de vroege uren van Eerste Kerstdag.

