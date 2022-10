Gemeente Westerwolde gematigd positief over financiële situatie

WESTERWOLDE – De financiële situatie van de gemeente Westerwolde voor de komende jaren is positief te noemen. Er is sprake van een sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 en een algemene bestemmingsreserve die ruim boven de kritische ondergrens zitten. Daarmee heeft Westerwolde voldoende weerstandsvermogen. Maar de financiële ruimte in 2026 is beperkt en daarna onzeker. Daarom kan de gemeente de komende jaren alleen noodzakelijke investeringen doen, zoals het verbeteren van de onderwijshuisvesting, investeringen in het openbare gebied en onderhoud en verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.



Onzekerheden in financiële ontwikkelingen

Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zijn er grote onzekerheden waar de gemeente geen

invloed op heeft. Stijgende energiekosten en onvoorspelbare cao-ontwikkelingen maken dat de begroting onder druk blijft staan, waardoor er de komende jaren nog steeds een voorzichtig financieel beleid nodig is. De onduidelijkheden over de vergoedingen uit het Gemeentefonds, met name vanaf 2026, leiden tot een beperkte investeringsruimte waardoor de gemeente scherpe keuzes moet maken.



Alleen noodzakelijke investeringen

De financiële aandacht zal zich de komende jaren richten op investeringen in de openbare ruimte en het

onderhoud van gemeentelijke gebouwen. Ook de verduurzamingsopgave is van invloed op de gemeentelijke begroting. Voor al deze opgaven zijn beperkte middelen gereserveerd om achterstanden weg te werken en het hoogst noodzakelijk onderhoud te doen.

De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 9 november een besluit over de begroting.

