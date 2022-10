Harry Niehof en trio Alex Luttjeboer treden op bij Gronings en Goed

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 26 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN ZON | KANS OP 20 GRADEN

We hebben de komende dagen een afwisseling van veel opklaringen maar zeker ook bewolking, en vanochtend kan daaruit nog een kleine bui vallen. Het wordt zacht met een maximumtemperatuur van 18 graden. De wind is vandaag zwak of matig uit het zuidoosten tot zuiden.

Morgen komt daar een graadje bij met ’s middags 18 á 19 graden, met ook dan een wisseling van zon en wat wolkenvelden. Misschien valt er ’s middags een kleine bui uit de bewolking maar dat mag geen naam hebben. De wind waait morgen uit het zuiden.

Vrijdag is er even een zwakke tot matige zuidwestenwind maar in het weekend is er weer een zuidenwind. Daarmee is zeer zacht weer gegarandeerd. Want de maxima liggen in die perioden op 20 á 21 graden en de nachtemperatuur op een graad of 14. Het weerplaatje blijft soms redelijk zonnig, maar er is vaak ook wat bewolking die overdrijft.

Na het weekend gaat de temperatuur stapsgewijs omlaag, maar koud weer zit er ook op de lange termijn zeker nog niet in.