DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gisteravond werden bewoners van de Hauptstraße om half tien opgeschrikt door een harde knal. Daar werd van een geparkeerde Ford Focus de voorruit ingeslagen. De dader ging er met gierende banden vandoor. De politie wil graag in contact komen met getuigen die onder anderen informatie hebben over de vluchtauto.

Haren

Sinds gistermorgen negen uur wordt vanuit de Diepenbrockstraße in Haren een 73 jarige man vermist. Hij verliet zijn woning in een elektrische rolstoel. Deze werd tegen de avond aan de Emmelner Straße met vermoedelijk een lege accu teruggevonden. Van de 73 jarige ontbreekt ieder spoor. Hij is 1.65 m lang, met een fors postuur. Hij is gekleed in een zwarte jas, spijkerbroek, bruine schoenen en een zwarte trui. De man lijdt aan dementie en kan zich niet oriënteren. Heeft u deze persoon gezien bel dan de politie of in Duitsland 110.

Update: De man is in goede gezondheid op het station van Leer aangetroffen.

Sögel

Sinds zondag wordt vanuit een instelling in Sögel een 65 jarige man vermist. Hij is dement en gedesoriënteerd en spreekt moeilijk. Er is door politie en brandweer met drones, helikopters en speurhonden gezocht, maar tot dusver zonder resultaat. De twee meter meter lange, corpulente man is gekleed in een zwarte joggingbroek, een gebreide trui en sportschoenen. (zie foto) Heeft u de man gezien, bel dan de politie of het Duitse spoednummer 110.

Tussen 1.00 en 8.00 uur is op 24 oktober aan de Mühlenstraße in Sögel een lantaarnpaal aangereden. De schade bedraagt 2.000 euro. De politie is op zoek naar de veroorzaker van de schade.

Bunde

Dinsdagochtend heeft de politie om 9.40 uur op de BAB 280 bij Bunde een personenauto gecontroleerd die kort daarvoor de grens was gepasseerd. Een 59 jarige Nederlandse passagier bleek in het politiesysteem voor te komen. Hij werd door de rechtbank van Aurich in 2020 twee keer veroordeeld voor faillissementsfraude. Hij had nog een boete van 5.280 euro openstaan. Hij heeft deze boete meteen betaald, waardoor hem een gevangenisstraf van 110 dagen bespaard bleef.

Sustrum

Tussen 16 september 16.45 en 19 september 7.00 uur is vanaf een bouwterrein ten zuiden van de Kirchstraße een brandkraan standpijp gestolen. De schade bedraagt 1.380 euro.

Walchum

Bij een ongeval op de kruising van de Siedler-Straße-Ost met de Bischofsweg is vanmiddag om 13.17 uur een 16 jarige jongen levensgevaarlijk gewond geraakt. De jongen kwam met zijn brommer in botsing met een Mercedes E klasse. De 48 jarige bestuurder daarvan liep lichte verwondingen op. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.