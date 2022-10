Zicht op de Energiebuffer Zuidwending

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u nieuws over de activiteiten bij de Energiebuffer in Zuidwending.

Vandaag praat ik u graag even bij over de in de zomer uitgevoerde sonarmetingen, over het demonstratieproject met waterstof in een boorgat dat op zijn einde loopt en over de stand van zaken van het project rond waterstofopslag. Tenslotte staan we nog even stil bij het bezoek van gedeputeerde Hamster aan de energiebuffer.

Sonarmetingen

In de zomer hebben we sonarmetingen gedaan. Dat zijn controlemetingen waarmee we eventuele veranderingen in de cavernes goed in de gaten kunnen houden. De metingen zijn succesvol uitgevoerd en hebben aangetoond dat er geen onverwachte veranderingen hebben plaatsgevonden. De metingen zijn uitgevoerd onder toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen en het rapport is ook met hen gedeeld.

Demonstratieproject waterstofopslag

Begin dit jaar hebben we laten weten dat we gestart waren met het demonstratieproject rond de opslag van waterstof. Sinds begin dit jaar zit er een kleine hoeveelheid waterstof in de werkput van caverne A8. We hebben in de afgelopen maanden proeven gedaan met het boorgat waarin de waterstof staat. We hebben de druk in het boorgat opgevoerd en verlaagd alsof het een caverne was die in gebruik is. Die proeven zijn naar wens verlopen. We gaan het demonstratieproject afronden en het boorgat terugbrengen in originele staat. Dat betekent dat we de waterstof uit het gat halen en de gebruikte spullen zullen controleren om te zien hoe ze zich onder de druk van het waterstof gehouden hebben. Het boorgat wordt weer gevuld met pekelwater. Voor deze werkzaamheden zullen we rond de jaarwisseling nog een werktoren plaatsen. Deze zal gedurende ongeveer een week 24/7 in bedrijf zijn.

Opslag waterstof Vóór de zomer is het eerste officiële document gepubliceerd in de procedure rond de opslag van waterstof. De zogenoemde Kennisgeving Projectvoornemen en het Participatieplan hebben ter inzage gelegen en iedereen kon een reactie daarop geven. Er zijn een handvol reacties gekomen.

In de concept Notitie Reikwijdte en Detail – het volgende officiële document – worden de gestelde vragen beantwoord. In dat document komt ook te staan wat we komende jaren onderzoeken als voorbereiding op de bouw. U kunt dan denken aan wat de extra cavernes voor waterstofopslag betekenen voor de veiligheid, voor planten en dieren, enzovoorts. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal een officiële informatieavond beleggen. Zelf zullen we rond de indiening van het document ook een bijpraatsessie organiseren. We verwachten dat dit in december of januari zal plaatsvinden.

Bezoek gedeputeerde Hamster

In september bracht gedeputeerde Hamster van de provincie Groningen een bezoek aan de energiebuffer vanwege het patrijzenproject. De werkgroep die zich bezighoudt met een goed leefklimaat voor de patrijs ontving hem op onze locatie. Na uitleg over het project werd het gebied per fiets verkend en werden de bloeiende akkerranden en aanplant bekeken. Op onze website staat een verslag van de bijeenkomst.

Dit onderwerp helpt mij u er aan te herinneren u nogmaals op te roepen honden in het gebied aangelijnd te houden. We hebben gehoord dat er honden loslopen in het gebied. Die kunnen de aanwezige dieren verstoren. Het zou jammer zijn als de patrijzen en reeën hierdoor vertrekken.

Door: Frido Overmars | Manager Installaties Noord Nederland