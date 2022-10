Gemengd Koor Kwajr brengt opera over Oldambtster verzetsman Sebo Huninga

WINSCHOTEN, GRONINGEN – In de zeventiende eeuw wist iedereen in Oldambt wie hij was: Sebo Huninga. Hij leidde het verzet van de boeren tegen de machtige stad Groningen. Gemengd Koor Kwajr uit Groningen wijdt een opera aan het leven en de strijd van deze bijzondere man. Op 6 november komen ze naar de Klinker.



Verhaal

De verhouding tussen het trotse Oldambt en de steeds dominantere stad Groningen was lange tijd moeizaam. Begin zeventiende eeuw kwam dit tot een uitbarsting van verzet, onder aanvoering van Sebo Huninga. Hij werd uiteindelijk bij verstek ter dood veroordeeld en later verbannen, maar het is de stad nooit gelukt hem te arresteren. Nog altijd is zijn grafsteen te bezichtigen in de Bartholomeuskerk van Beerta.



Unieke locatie: het Stadhuis

Bezoekers van Sebo Huninga kunnen kiezen uit twee prachtige en passende locaties. Op 6 november zingt en speelt het koor in hartje Oldambt: Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Op zaterdag 12 en zondag 13 novemberstaat Kwajr in het pas gerenoveerde Groninger Stadhuis.



Burgemeester Koen Schuiling: ‘Amateurkoor Kwajr behandelt met de opera over Sebo Huninga een stuk geschiedenis van onze provincie. We zien daarin terug dat de goede relatie tussen stad en ommeland niet altijd vanzelfsprekend is geweest. Dat is inmiddels gelukkig een stuk beter en daar maken we ons als gemeentebestuur ook hard voor. Met dit in het achterhoofd is het stadhuis van Groningen een prachtig historisch decor voor deze voorstelling.’