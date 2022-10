Hulpdiensten rukken uit naar ongevallen in Stadskanaal

STADSKANAAL – Vanmiddag zijn de hulpdiensten uitgerukt voor ongevallen op de Cypressenhage en de Hoveniersweg.

Rond kwart over vijf kwamen in een flauwe bocht van de Hoveniersweg in het recreatiegebied Pagedal twee auto’s met elkaar in botsing. Een van de auto’s kwam vlak bij of tegen een boom tot stilstand. Berger Keizer kwam ter plaatse voor de berging. Over eventuele gewonden is niets bekend.

Rond half zes werd op de Cypressenhage in de woonwijk De Hagen een fietser door een auto geschept. De fiets kwam onder de auto terecht. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Over de toedracht van het ongeval is niets bekend.

Info: Ronny 112 Regioflits

Foto’s: Hemmo Kuiper, Harm-Jan en Ronny