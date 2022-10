De wintertijd gaat weer in!

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 29 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHT WEEKEND | VOLGENDE WEEK KOELER

Na de mist van vanochtend krijgen we vandaag een afwisseling van vrij veel wolkenvelden en opklaringen, maar er is ook kans dat er een kleine bui valt. Ondanks dat wordt het een heel zachte dag met een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid, en een maximumtemperatuur van 19 á 20 graden.

Vannacht daalt het tot ongeveer 13 graden en morgen wordt het nog 17 á 18 graden. Vannacht is er opnieuw kans op mist en morgen is er ook weer een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. De wind is dan zwak tot matig uit zuid tot zuidwest.

Morgenavond is er daarna kans op een drup regen en ook maandag kan wat lichte regen vallen, middagtemperatuur dan rond 15 graden. Na maandag zakken we terug naar 11 tot 13 graden want dan neemt de wind toe en er gaat dan af en toe regen vallen. Stormen doet het voorlopig nog niet.