Thema Jubileumeditie Festival Grasnapolsky: Alles om je heen

SCHEEMDA – Grasnapolsky maakt thema van de 10e editie bekend en start op zondag 30 oktober met de kaartverkoop

Nu de festivalzomer vol knaldrang voorbij is, kun je plannen maken voor de volgende highlight in je agenda. Vanaf zondag 30 oktober start de kaartverkoop van festival Grasnapolsky. Het festival vindt als vanouds weer drie dagen plaats op 10, 11 en 12 maart 2023 in voormalig strokartonfabriek de Toekomst en viert haar jubileum met een extra dag programma dat op het bungalowpark al op donderdag 9 maart begint. Thema: Alles om je heen.

Met het thema ‘Alles Om Je Heen’, naar het gelijknamige nummer van Lucky Fonz III, focust Grasnapolsky op ieders omgeving en vertelt over alles om zich heen. Het verhaal van Groningen, van de fabriek waarin ze haar bezoekers ontvangt en de wereld waarin we nu leven staan centraal. In het huidige tijdperk zijn we ons meer dan ooit bewust van alles om ons heen. In corona tijden heb je Alles Om Je Heen zo enorm gemist, dat je het nu met flinke teugen tot je neemt.



Festivaldirecteur Mariska Berrevoets: “Alles Om Je Heen is niet vanzelfsprekend en dat weet de aarde ons momenteel maar al te goed te vertellen. Tijdens Grasnapolsky 2022 lagen bezoekers in maart met 16 graden in het Gras te zonnen, waar dat eerder sneeuwstormen waren. De omgeving van de Groningers trilt letterlijk op haar grondvesten. We kunnen onze ogen niet sluiten: Grasnapolsky zal, als festival dat het verhaal van haar omgeving vertelt, het verhaal van de Groningers in aardbevingsgebied gaan vertellen. Onder de titel Als Alles Om Je Heen Trilt zullen we in diverse vormen de aardbevingsproblematiek onder de aandacht brengen.”

Waar het subthema eerdere jaren ‘HardGraan’ was, maakt Grasnapolsky dit jaar met subthema ‘Gas geven’ een provocerende knipoog naar de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen. Want gas geven kan op Grasnapolsky, met muziek, kunst, literatuur, theater, dans, en dat dóet Groningen. Maar voor hoelang nog?

Tien jaar Grasnapolsky

Grasnapolsky begon in 2010 in Landhuis Rhijnauwen, Bunnik. Van 2014 t/m 2018 ontwikkelde het festival zich op Radio Kootwijk, waar de kernwaarden natuur, bijzonder erfgoed, winter, nieuw talent ontdekken en het verhaal van haar locatie vertellen ervoor zorgden dat het festival een naam werd tussen andere landelijk bekende festivals. Sinds 2019 vindt het festival plaats in strokartonfabriek de Toekomst in Oost-Groningen. Met acts als Tamino, Bazart, Eefje de Visser, S10, Altin Gün, Goldband en Froukje weet Grasnapolsky al jaren vroeg in hun carrière de acts te presenteren die later flink zullen doorgroeien. Tijdens de 10e editie presenteert Grasnapolsky uiteraard nieuw aanstormend talent.



Bungalowpark en pre-programma

Een nieuwe samenwerking met Landal en een dagje eerder feest: dat zijn de feestelijke aanpassingen voor het jubileumjaar 2023. Het verblijf en programma op een bungalowpark is al sinds 2014 een belangrijk onderdeel van het festival. Door samen te werken met Landal de Bloemert staat het volledige park ter beschikking van Grasnapolsky en krijgt het publiek een dagje extra cadeau. Op donderdag 9 maart start het programma ‘s avonds op bungalowpark Landal de Bloemert. Bezoekers kopen een arrangement voor vier overnachtingen inclusief toegang tot het festival op 10, 11 en 12 maart.

Dit jaar kunnen bezoekers voor het eerst ook met camper of caravan op het bungalowpark terecht. Er rijden pendelbussen die bezoekers binnen een half uurtje van Groningen Centraal Station naar het festivalterrein brengen.



Programma

Sam Heegstra is de nieuwe muziekprogrammeur van Grasnapolsky. Hij werkt o.a. ook voor Le Guess Who? en EKKO. Naast de eerste namen van het muziekprogramma maakt de organisatie binnenkort ook het kunst- en expeditieprogramma van Grasnapolsky bekend.



