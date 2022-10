Veel animo voor laatste golfclinic van dit seizoen

VLAGTWEDDE – Ook voor de laatste golfclinic van Golfclub Westerwolde van dit jaar was weer veel animo.

De thermometer gaf bijna een zomerse temperatuur aan toen de deelnemers van de golfclinic op ‘De Barlage’ arriveerden. Voordat de liefhebbers de baan in gingen werd onder het genot van een hapje en een drankje, kort iets verteld over de golfclub Westerwolde, het mooie Westerwolde en de golfsport. De waarschuwing dat de golfsport verslavend werkt en dat het leven van een beginnende golfer nooit meer hetzelfde zal zijn, werd met een knipoog aangehoord.

Onder begeleiding van enthousiaste leden van de golfclub werd er gesnuffeld aan de eerste basisvaardigheden: grip (hoe houd je een club vast), stand, swing en werden er ballen op de driving range geslagen. Daarna werd er gechipt en wedstrijdjes gedaan met putten in de hole.

En toen kwam het échte werk: twee echte holes spelen, met het doel die in zo weinig mogelijk slagen te voltooien. Tja, en een bal over een vijver slaan viel toch nog best even tegen.

Verschillende enthousiastelingen sloegen de waarschuwingen van het begin in de wind en schreven zich in voor het kennismakingspakket om in 2 maanden tijd een golfvaardigheidsbewijs te halen.

Wilt u ook vrijblijvend, gratis en op maat eens deelnemen aan zo’n clinic, mail dan naar info@gcwesterwolde.nl of ehbunt@gmail.com.

Ingezonden

Foto’s: Eveline van de Bunt