Wijziging programmering radio Groningen 1

VLAGTWEDDE – Vanaf maandag 31 oktober heeft Groningen 1 een nieuwe programmering! Nieuw is het programma ‘Het gevoel van de ’80’s & ’90’s’.

In de middag kan je nu na het programma Lunchtijd luisteren naar ‘Het gevoel van de ‘80’s & ‘90’s’ met als presentator Willeke Bergman. Twee uur lang worden de mooiste hits gedraaid uit de jaren ’80 en ’90. Vanaf 16.00 uur wordt dit programma gevolgd door Martin op 1, met daarin het nieuws, het weer en verkeer, de kroegplaat en de lekkerste muziek. Hij is er iedere werkdag tot 18.00 uur. De programmering tussen 9.00 en 14.00 uur blijft gelijk met de programma’s De Dag Vanmorgen met Oscar Bolsenbroek en Tedo Swarts, een uurtje Lunchtijd en Het Pakhuis van de Hits met Eddy Veldkamp. Op vrijdagmiddag is er nu ook Plaatwerk met Sibrandus Siersema.

Groningen1 is te beluisteren op de zenders van RTV Westerwolde, RTVGO op de FM en via DAB+, via de kabel in Veendam en op het televisiekanaal van RTVGO, Ziggo kanaal 39 in de hele provincie Groningen en in de kop van Drenthe.

De totale programmering van maandag tot en met vrijdag ziet er nu als volgt uit.

Vrijdag

9.00 – 12.00 uur De Dag Vanmorgen met Oscar Bolsenbroek en Tedo Swarts

12.00 – 13.00 uur Lunchtijd

13.00 – 14.00 uur Het pakhuis van de Hits met Eddy Veldkamp

14.00 – 16.00 uur Plaatwerk met Sibrandus Siersema

16.00 – 18.00 uur Martin op 1 met Martin Franken