De nieuwe voedselbank in de gemeentes Stadskanaal en Westerwolde gaat Voedselbank StadsWolde heten

STADSKANAAL, WESTERWOLDE – Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de oprichting van een nieuwe stichting Voedselbank in de gemeentes Stadskanaal en Westerwolde. Deze voedselbank heeft de toepasselijke naam: Voedselbank StadsWolde.

Een projectgroep van Voedselbanken Nederland heeft zeer actief en intensief meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe stichting.

Graag willen we het bestuur van de nieuwe stichting (dat bestaat uit vier ervaren leden wonende en werkende in de betrokken gemeentes) aan u voorstellen:

Goziena Brongers (voorzitter),

Arie van Heeringen (secretaris),

Ron Groenewold (specialist food/nonfood),

Natasja Smit (penningmeester).

Als viertallige bestuur gaan we voortvarend te werk en hebben we hoge ambities voor de nieuwe Voedselbank.

Allereerst moeten cliënten wekelijks voorzien worden van goede, gezonde en zoveel mogelijk verse producten. Daarnaast wordt er ook nagedacht over de bereikbaarheid voor het gehele gebied. Een goede eerste stap die voor dit doel al is gemaakt is de aanschaf van een ‘nieuwe’ bus. Hiermee worden de producten naar de uitgiftepunten in de regio (veelal kerken) gebracht.

Een volgende belangrijke en vereiste stap is het vinden van een geschikt pand voor de opslag, verdeling en distributie van de producten. Voor de financiering van dit nieuwe pand hopen we veel sponsoren en donateurs te vinden. Ook voor het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de leveringen aan cliënten hopen we genoeg sponsoren en donateurs te kunnen vinden.

Cliënten hoeven gelukkig niet te wachten tot het pand is gevonden en ingericht. Met behulp van de vrijwilligers van Voedselbank Veendam en onze eigen vrijwilligers, is er vanaf 1 oktober meteen geleverd aan de cliënten van de Voedselbank. Aan de enorme toename van de aanvragen blijkt dat de nood hoog is. We zoeken daarom met spoed vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen bij het inpakken en distribueren! Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website (www.voedselbankstadswolde.nl).

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbank helpt de mensen in onze regio die dit het hardst nodig hebben tijdelijk met voedselpakketten. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen ons hierbij met geld, goederen, voedsel en diensten. Zo verlichten we samen de armoede en zorgen we er ook voor dat voedseloverschotten verdwijnen. Ons motto is: ‘Oog voor voedsel, hart voor mensen!’

