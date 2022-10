Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 30 oktober, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG ZEER ZACHT | NA MORGEN VEEL KOELER

Het wordt ook vandaag zeer zacht want net als gisterenmiddag kan de temperatuur weer oplopen tot een graad of 20. Daarbij is het ook redelijk zonnig, al zijn er naarmate de dag vordert steeds meer wolkenvelden. Maar het blijft droog en er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt en vannacht is er ook kans op een drup regen of een klein buitje. De temperatuur zakt langzaam terug tot rond 12 graden.

Morgen blijft veel van die bewolking in de buurt en ook dan kan er soms een kleine bui vallen. Er is morgen ook maar weinig zon en het wordt maximaal 16 graden.

Na morgen zal 15 of 16 graden op dinsdag ook nog wel lukken, daarna gaan we terug naar middagtemperaturen van 11 tot 13 graden. Daarbij is er dinsdag af en toe regen en de dagen daarna wisselen opklaringen af met perioden met buien. Er komt ook meer wind: later in de week staat er windkracht 4 tot 6.