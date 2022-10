Tweede expositie Siep & Co: Het geheim van Nieuw Beerta

OUDE PEKELA – De stichting Siep & Co in de gemeente Pekela organiseert binnenkort voor de tweede keer een expositie. Het gaat om beeldhouwwerken, uit eikenhout vervaardigd, van de in 2008 overleden kunstenaar Willem Massa. De tentoonstelling wordt op zondagmiddag 6 november rond drie uur geopend en duurt tot het einde van genoemde maand. Belangstellenden kunnen er terecht op zondag-, maandag- en woensdagmiddag, steeds van twee tot vijf uur. Wethouder Ellen van Klaveren van de gemeente Pekela zal de openingshandeling verrichten.

De expositie laat, zoals gezegd, beeldhouwwerk zien van Willem Massa. Het gaat om unieke sculpturen die allemaal uit hout zijn gemaakt. Op foto’s is verder te zien dat de ex Nijmegenaar tevens goed uit de voeten kon met materialen als glas en metaal. Massa maakte de beelden in het plaatsje Lent, een dorp onder de rook van Nijmegen. Hij woonde er in een zelf gebouwde houten woning. De meeste tijd bracht hij echter door in zijn naast gelegen atelier. Veel contact met mensen had Massa niet. Toen hij later naar Nieuw Beerta verhuisde verstopte hij zich min of meer opnieuw. Dit keer in een boerderij met een grote graanschuur. Hier werden ook de beelden van hem opgeslagen. Nagenoeg niemand wist wat voor unieks zich in deze schuur bevond. De weinige personen die wel over deze kennis beschikten, spraken dan ook over Het Geheim van Nieuw Beerta.

Kunstenaar Marten Grupstra uit Nieuwolda, tegenwoordig woonachtig in Blijham en bestuurslid van Siep & Co was één van de weinigen die van het geheim op de hoogte was. Hij vond dat de beelden zeker het tentoonstellen waard waren. Derhalve werden ze geruime tijd geleden voor het eerst geëxposeerd in Nieuweschans. Daarna werden ze weer gestald in Nieuw Beerta, totdat Grupstra het idee kreeg om ze, met toestemming van de nabestaanden, naar Siep & Co in de gemeente Pekela te halen. Daar staan ze nu. In het immense ketelhuis van de vroegere strokartonfabriek. Wachtend op nieuwe bewonderaars.

Wie alvast een tipje van de sluier wil oplichten kan terecht op de site www.willemmassa.nl (zie foto)

Ingezonden door Tammo Tillema