Voor en na de winterstop in het Vestingmuseum Oudeschans

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 1 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER WIND | DE KOMENDE DAGEN BUIIG

Het is vanaf vandaag geheel ander weer want er staat de komende tijd een flinke zuidwestenwind en er zullen af en toe gebieden met wat buien of regen overkomen. Maar vandaag valt dat mee want een zwak front heeft vannacht een beetje regen gebracht en overdag zijn er soms brede opklaringen. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Er staat een matige tot vrij krachtige wind (windkracht 3 tot 5), de maximumtemperatuur is vanmiddag 14 of 15 graden.

Dat is trouwens nog steeds boven normaal, morgen is het maar 13 graden en dat is de normale middagtemperatuur voor begin november. Die afkoeling komt door een volgend front dat vanavond al meer bewolking geeft, en vannacht en morgenochtend af en toe regen. Morgenmiddag zijn er opklaringen en een enkele bui. De wind morgen: opnieuw windkracht 3 tot 5, maar in de ochtend vlagen van windkracht 6 of 7.

Donderdag is een ander verhaal want dan is er minder wind, maar het is bewolkt met later op de dag kans op regen. Daarna is vrijdag regenachtig met af en toe een flinke bui, in het weekend is het weer licht wisselvallig. De temperatuur daalt eind van de week zo’n 11 graden, maar op lange termijn gaat dat weer wat omhoog.