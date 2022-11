Auto belandt in de sloot langs de Rhederweg

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 2 november, 08.00 uur door John Havinga

WIND EN ZON | DE KOMENDE DAGEN WISSELVALLIG WEER

Het is vandaag in de loop van de ochtend droog en vrij zonnig met daarbij wel een stevige wind, die vrij krachtig (5) is uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur ligt vanmiddag rond 14 graden en vanmiddag neemt de wind af naar matig uit het zuidwesten (3-4).

Morgen krijgen we wisselend bewolkt weer, soms schijnt de zon er even tussendoor, maar niet echt uitbundig. Het wordt rond 14 graden, bij een matige zuidelijke wind (3-4) en dus wordt het rustiger dan vandaag. In de avond wordt de bewolking dikker en valt er af en toe regen.

Vrijdag en de dagen daarna verlopen wisselvallig vrijdag is er nu en dan een bui te verwachten en in het weekend blijft het ook niet droog en krijgen we af en toe buien of regen. De temperaturen dalen daarbij naar 12 graden op vrijdag en naar 10 of 11 graden in het weekend.