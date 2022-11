D66 maakt kandidatenlijst voor Provinciale Statenverkiezingen bekend

GRONINGEN – D66 heeft bekend gemaakt met welke kandidaten zij de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar ingaan. Na een interne stemming onder de leden van de partij in de provincie is de lijst nu definitief. Eerder dit jaar werd Sander Claassen uit Haren (foto) al verkozen als lijsttrekker.

Op de eerste twee plekken na de lijsttrekker zijn achtereenvolgens huidig Statenleden Paula Benjamins-van Oudheusden en Jurgen Elshof, beiden uit Groningen, terug te vinden. Zij zijn enthousiast om hun politieke kennis en ervaring voor nog een periode in Provinciale Staten in te zetten. Op de plekken vier en vijf is met Floor Buigel (25) uit Groningen en Kevin Wójcik (19) uit Winschoten ruimte gemaakt voor jong en nieuw talent.

De top tien van de kandidatenlijst wordt gecompleteerd door Arjan de Boer uit Groningen, Bob Voorneveld uit Meerstad, Gerlof Lodewijk uit Groningen, Denny Boersma uit Tolbert en Zerline Geertsma uit Groningen. Lijsttrekker Sander Claassen is enthousiast om met deze kandidaten aan de slag te gaan voor de Groningers: “Ik heb er vertrouwen in dat we met deze groep een mooie verkiezingscampagne met verrassende en vernieuwende voorstellen en ideeën voor onze provincie kunnen neerzetten.” De Provinciale Statenverkiezingen vinden plaats op 15 maart 2023.

De gehele lijst van D66 voor de komende Provinciale Statenverkiezingen is te vinden op deze website: https://d66.nl/provinciegroningen/nieuws/onze-kandidatenlijst-is-bekend/

Ingezonden