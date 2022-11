Jaarmarkt Adrillen in 2022 weer als vanouds

WINSCHOTEN – Hé doe! Komst ook op Adrillen? De Allerheiligenmarkt in Winschoten, al decennia geleden verbasterd tot kortweg Adrillen, is al meer dan twee eeuwen de grootste jaarmarkt van de provincie Groningen.

Waar in 2021 de markt vanwege de geldende corona maatregelen nog in afgeslankte vorm plaats moest vinden, is in 2022 alles weer als ‘vanouds’. Dat betekent dat de warenmarkt op zowel 7 als 14 november te bezoeken zal zijn in het centrum van Winschoten. Het hoofdevenement vindt plaats op 7 november, met nog veel meer activiteiten dan alleen de warenmarkt. Op 14 november zal alleen de warenmarkt nogmaals opgebouwd worden, ook wel bekend als ‘Lutje Adrillen’.

Markt

De warenmarkt staat op zowel 7 als 14 november opgesteld op de Venne, vanaf het Oldambtplein tot en met het pand van Vishandel Chris Lich. Daar gaat de markt om de bocht en loopt hij door tot aan het oude pand van de Kijkshop. Eenmaal hier kan men zo doorlopen naar de kermis op het Marktplein of de inwendige mens verzorgen in één van de vele horecaondernemingen. Met bijna 100 kramen zijn alle beschikbare meters voor de markt weer volledig gevuld. Op beide dagen opent de markt om 09.00 uur en eindigt het geheel om 17.00 uur.

Straattheater

Tijdens het bezoek aan de markt is er ook voldoende ander vertier. Zo lopen er gedurende de dag verscheidene straattheater acts rondom het marktterrein en in de Langestraat. Want als je dan toch op Adrillen bent, dan is een bezoekje aan de mooie winkelstraat een logische combinatie.

Kinderplein

Nieuw in 2022 is het kinderplein. Op het Israëlplein worden een aantal leuke attracties aangeboden waar de jongste bezoekers van de markt zich mee kunnen vermaken. Denk aan een springkussen of een rodeostier. Zo is er voor iedere generatie iets om naar uit te kijken tijdens een bezoek aan Adrillen.

Opening

Traditiegetrouw wordt de markt in de ochtend geopend bij het gemeentehuis van Winschoten. Hier kan de bezoeker een toespraak verwachten van burgemeester Cora-Yfke Sikkema en voordrachten van zowel stadsomroeper Jan Veen als stadsdichter Refia Doevendans. De officiële opening van de markt wordt vervolgens ingeluid door een daverend kanonschot. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 09.30 uur melden voor het gemeentehuis om de opening te aanschouwen.

Na deze handelingen vertrekt een grote groep genodigden voor een rondgang over de markt. Afsluitend eet men een snertmaaltijd bij de nieuwe horecagelegenheid Roegh.

