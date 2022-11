Mirjam Wulfse benoemd tot lijsttrekker VVD

GRONINGEN – Gedeputeerde Mirjam Wulfse is door de leden van VVD Provincie Groningen unaniem benoemd tot lijsttrekker voor de provinciale Statenverkiezingen in 2023. Wulfse was eerder fractievoorzitter van de VVD in het provinciale parlement en heeft in het provinciebestuur de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Cultuur, Recreatie, Toerisme en grote gebiedsontwikkelingen zoals de vergroting van de Eemshaven en de bedrijvigheid in het gebied A7/N33.

Fractievoorzitter Erik Jan Bennema is blij met de keuze van de leden: ‘Met Mirjam krijgen we een enthousiaste lijsttrekker die met veel energie en dossierkennis de uitdagingen van deze tijd tegemoet gaat. Zo werkt zij aan grote projecten die voor veel nieuwe woningen en werkgelegenheid zorgen in onze provincie, bijvoorbeeld als kartrekker bij de ontwikkelingen in de Eemshaven en de Provinciale Woonafspraken.’

Lijsttrekker Mirjam Wulfse kijkt uit naar de campagne: ‘Ik ben al onze leden dankbaar voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. We gaan de komende vier jaar hard aan de slag met de grote uitdagingen voor voldoende woningen, werkgelegenheid en bereikbaarheid in onze provincie. De VVD wil samen met alle inwoners en ondernemers aan de slag met de toekomst van Groningen. We gaan samen aan ’t werk!’