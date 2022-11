Nieuws van Wedde dat ’t lukt

WEDDE, VRIESCHELOO, VEELERVEEN – Hieronder leest u de nieuwsbrief van Wedde dat ’t lukt.

De Boekenkast nieuws

De boekenkast, die op het pleintje bij de bushalte aan de hoofdweg in Wedde staat, is leeg gehaald. De boeken staan tijdens de winterperiode bij het kantoor van Wedde dat ’t lukt in het buurthuis de Voortgang. Hiervoor is een aparte kast voor binnen aangeschaft. U kunt nog steeds boeken lenen/omwisselen. Dit kan elke maandagochtend van 9:00 tot 10:30 uur tijdens het inloop uurtje van de dorpsondersteuner. Past dat niet en wilt u wel graag boeken wisselen/ of lenen? Dan kunt u altijd even bellen en maken we een afspraak. We merken dat – nu de kast leeg is – er toch boeken gebracht worden. Daar zijn we blij mee. De vrijwilliger van Wedde dat ’t lukt controleert geregeld de kast en neemt de boeken mee naar binnen.

Themadag Zonder zorgen voor de dag van morgen

Op 1 oktober was het na lang wachten eindelijk zover, de Themadag Zonder zorgen voor de dag van morgen kon weer doorgaan. We kijken terug op een geslaagde dag. We willen iedereen die hieraan meegewerkt heeft nog eens extra keer bedanken. Standhouders, vrijwilligers en alle aanwezigen bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid. Er is veel informatie uitgewisseld en vragen werden beantwoord. Fijn dat jullie er waren en wie weet, misschien tot een andere keer!

Digitaal sterker vanuit de dorpshuizen

U heeft het misschien al ergens gezien of gehoord. We zijn hard bezig met een nieuw project. We merken aan de hulpvragen die binnen komen dat steeds meer mensen het lastig vinden om hun zaken digitaal te regelen. Ook als je al best veel online regelt blijft het lastig om de snelle ontwikkelingen bij te houden. Er wordt steeds meer van ons als inwoners gevraagd. Bv telebankieren, DigiD enz. We willen hier graag mee helpen. Daarom hebben we de samenwerking opgezocht met de bibliotheek. Zij hebben allerlei cursussen (voor de beginnende computer/ laptop gebruiker maar ook voor mensen die al veel verder zijn) De cursussen zijn zo opgebouwd dat iedereen datgene leert wat hij graag wil leren op zijn of haar eigen tempo. Er zijn vrijwilligers van Wedde dat het lukt aanwezig om te helpen mocht dat nodig zijn. Iedereen leert alleen datgene wat hem of haar interesseert. Er wordt niet klassikaal ‘les ‘gegeven. We gaan starten in februari in een blok van 10 weken. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen. Heeft u interesse of wilt u zich opgeven? Dit kan bij Marian op tel; 0626543119 Meer informatie volgt nog.

Ondertussen kunt u ons natuurlijk nog steeds bellen voor allerlei kleine of grotere problemen. Heeft u vervoer nodig? Wilt u graag dat er iemand mee gaat naar de afspraak in het ziekenhuis , is er iets in of om uw huis kapot gegaan? Voelen de dagen erg lang en zou u graag wat meer contacten hebben? Het maakt niet uit wat, bel gerust. We kijken samen naar een oplossing. Soms (vaak) met een vrijwilliger of de dorpsondersteuner, kan dat niet dan kijken we samen naar een andere oplossing.

Graag tot ziens,

Vriendelijke groet,

Marian