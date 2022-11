Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 3 november, 08.00 uur door John Havinga

OVERWEGEND DROOG TOT VANAVOND | DE KOMENDE DAGEN WISSELVALLIG

Het wordt een bewolkte dag met soms een waterig zonnetje al is dat niet uitbundig. Het blijft droog tot vanavond. De wind is matig, soms vrij krachtig uit een zuidelijke richting (4 à 5 Bft) en de maximumtemperatuur komt te liggen rond 15 graden. Dat is nog altijd aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. Vanavond volgt de neerslag van een front, met (buiige) regen.

Morgen krijgen we wisselend bewolkt weer, af en toe schijnt de zon en in de ochtend zijn er nog buien te verwachten, maar in de loop van de middag wordt het geleidelijk droger. De wind uit het noordwesten wordt matig (3-4). De temperatuur ligt lager dan vandaag met 12 graden en in de avond en nacht naar zaterdag wordt het weer eens een stukje kouder dan we inmiddels gewend zijn, met 3 à 4 graden.

De dagen daarna verlopen wisselvallig maar de zaterdag zal wel meevallen. Het blijft dan droog met vrij zonnig weer. Zondag krijgen we een regenachtige dag en maandag zijn er buien. Het wordt zaterdag en zondag ongeveer 10 graden, op maandag schommelt het kwik rond 13 graden.