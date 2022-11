Brand legt schuur Woldendorp in de as

WOLDENDORP – In een schuur aan de AE Weg in Woldendorp is vanmiddag rond twee uur brand uitgebroken. De brand was uitslaand en bedreigde de aangrenzende woning. Brandweer Woldendorp en Wagenborgen gingen ter plaatse.

Bij de brand kwam een dikke zwarte rook vrij. De brandweer schaalde op naar “middelbrand”. Twee blusvoertuigen en de hoogwerker van brandweer Delfzijl werden ingezet om brandoverslag naar de woning te voorkomen. Dit is gelukt.

Door de metalen dakbedekking op de schuur was de vuurhaard lastig te bestrijden. De brandweer liet een deel van het dak bezwijken, zodat men de vuurhaard veilig en effectief van bovenaf kon bestrijden.

Inmiddels is de brand onder controle. De schuur kan als verloren worden beschouwd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Er zijn geen personen of dieren gewond geraakt.